Apple déploie un correctif de de sécurité sur ses anciens iPhones

Après la mise à jour iOS 16.4.1 pour corriger une série de bugs et de failles de sécurité critiques sur ses iPhones les plus récents, Apple vient de publier iOS 15.7.5 et iPadOS 15.7.5 pour corriger les mêmes problèmes de sécurité sur les modèles antérieurs à l’iPhone 8.

Apple a publié iOS 15.7.5 et iPadOS 15.7.5, contenant des correctifs qui concernent les anciens iPhones, notamment le 6s, l’iPhone 7, l’iPhone SE (1ère génération), l’iPad Air 2, l’iPad mini (4ème génération) et l’iPod touch (7ème génération).

La première faille à corriger, est celle connue sous le nom IOSurfaceAccelerator qui est potentiellement grave, puisqu’une application peut être en mesure d’exécuter un code arbitraire avec les privilèges du noyau, ce qui signifie qu’elle peut prendre le contrôle complet de l’appareil.

L’autre faille, dans WebKit peut être autant grave, dont le traitement d’un contenu web malveillant peut entraîner l’exécution d’un code arbitraire. Il est donc fortement recommandé d’installer ces correctifs.