OPPO Algérie: Ouverture d’un nouveau Showroom à Dely Brahim

Oppo a lancé son dernier né en Algérie, le Reno2 F, un Smartphone assemblé localement. La marque chinoise de téléphonie mobile continue de faire parler d’elle en inaugurant un nouveau showroom situé dans la commune de Dely Brahim, à l'ouest de la capitale Alger.

Cet espace dit 3.0, présente un concept inédit, le premier de la marque dans toute l’Afrique, où une Experience Zone est ouverte au public, qui pourra tenter l’expérience utilisateur OPPO sur place, et profiter d’une prestation aux standards internationaux de la marque. « Tous les téléphones OPPO qui y seront commercialisés auront été assemblés en Algérie et soumis à des tests matériels et logiciels effectués en fonction des bandes de fréquences de communication locales et de l’environnement réseau, ce qui garantit une connexion réseau plus stable et une meilleure qualité d’appel », déclare Mohamed Reda Maamir, Directeur Général Adjoint d’OPPO Algérie.

Les acquéreurs des Smartphones Oppo pourront, ainsi, bénéficier de tous les avantages liés aux obligations et engagements d’OPPO en la matière, notamment concernant le service après-vente.