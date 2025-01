Ooredoo, sponsor de la première édition d’Algiers Slush’d : un hackathon international pour innover dans la e-santé

Ooredoo, acteur engagé dans le soutien des start-ups et des projets innovants, a participé en tant que sponsor officiel à la première édition africaine de « Slush’d », organisée récemment à Alger.

Cet événement, dédié à l’innovation en e-santé, a rassemblé des experts et des talents autour de solutions numériques pour répondre aux défis du secteur médical.

Un événement sous le signe de l’innovation médicale

Placée sous le haut patronage du Ministère de l’Économie de la Connaissance, des Start-ups et des Micro-Entreprises, ainsi que du Ministère de la Santé, cette première édition portait le slogan : « Start Up Now, What Patients Need Next ». L’événement a été organisé par Algeria Venture en partenariat avec le laboratoire pharmaceutique Roche-Algérie, avec pour objectif de promouvoir des solutions innovantes répondant aux besoins actuels en matière de santé.

Présence de figures institutionnelles

La cérémonie a réuni des personnalités importantes, notamment M. Noureddine Ouadah, Ministre de l’Économie de la Connaissance, des Start-ups et des Micro-Entreprises, et M. Yacine El-Mahdi Oualid, Ministre de la Formation et de l’Enseignement Professionnels, ainsi que des représentants du Ministère de la Santé. L’événement a mis en lumière le dynamisme de l’écosystème entrepreneurial algérien dans le domaine de la santé numérique, grâce à des sessions plénières et un hackathon dédié à des solutions technologiques innovantes.



Trois startups primées pour leur créativité en e-santé

Le hackathon a été marqué par une compétition de haut niveau, à l’issue de laquelle trois startups ont été récompensées pour leurs solutions remarquables :



* Sihatech : une plateforme de gestion de rendez-vous médicaux en ligne, facilitant l’accès aux consultations.

* Docteur 360 : un dispositif de suivi spécialisé pour les patients atteints de cancer.

* M-Click : un logiciel de gestion optimisé pour les cabinets médicaux.

Ooredoo, un soutien constant à l’innovation technologique

En participant à cet événement, Ooredoo réaffirme son engagement en faveur du développement de l’écosystème entrepreneurial algérien et de la promotion de l’innovation technologique, en particulier dans des secteurs stratégiques tels que la santé.

Cet événement constitue une étape clé pour stimuler les synergies entre start-ups, institutions et entreprises, tout en offrant des solutions concrètes pour améliorer le quotidien des patients grâce à la technologie.