Ooredoo souhaite Aïd Fitr Moubarak au peuple algérien

Dans son message de vœux, le Directeur Général Adjoint de Ooredoo M. Bassam Al Ibrahim a déclaré : « je me réjouis de présenter mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, de paix et de prospérité au peuple algérien à l’occasion de cette fête de l’Aïd el Fitr el moubarak. Je prie Allah d’accepter notre jeûne, nos prières et nos bonnes actions. Comme de coutumes, Ooredoo a exprimé cette année sa solidarité avec les Algériens durant le mois de Ramadhan et l’Aïd el Fitr à travers des initiatives caritatives et humanitaires dans le cadre de sa responsabilité sociétale. »

Il y a lieu de signaler que Ooredoo a lancé durant le mois de Ramadhan plusieurs actions caritatives et initiatives de sensibilisation dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Coronavirus et ce en partenariat avec le Croissant Rouge Algérien (CRA) et les Scouts Musulmans Algériens (SMA).

Ainsi, Ooredoo honore sa dimension citoyenne et confirme son engagement actif au sein de la société algérienne.