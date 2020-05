Microsoft Office : désormais plus de barrière entre Word, Excel et PowerPoint

A l’occasion de la tenue de sa conférence Build 2020 qui se déroule en ligne du 19 au 21 mai 2020, Microsoft a annoncé l’arrivée de son Framework Fluid qui s’installe au cœur du fonctionnement de Microsoft 365 et des applications Office. Désormais les applications Word, Excel, et PowerPoint deviendront plus dynamiques et interactives entres elles.

Dans le détail, le Framework Fluid de Microsoft est une nouvelle technologie conçue pour simplifier la collaboration entre les utilisateurs d’Office en ligne principalement sur Microsoft 365 et Office.com. L’utilisateur peut créer et modifier des contenus dynamiques en temps réel et être partagés entre les applications via des composants indépendants.

Par exemple, il sera possible de créer des éléments propres aux applications comme un tableau Excel sans forcément passer par l’application Excel et qui peut être intégré dans un document Word classique.