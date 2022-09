Ooredoo offre des trousseaux scolaires aux enfants scolarisés en situation de handicap

A l’approche de la rentrée scolaire, Ooredoo entreprise citoyenne, apporte son soutien aux enfants scolarisés en situation de handicap et organise en collaboration avec l’Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées « EL BARAKA » une opération de don des trousseaux scolaires à cette frange de la société à travers plusieurs wilayas du pays.

La cérémonie de remise des fournitures scolaires s’est déroulée ce mardi 13 septembre au siège de l’Association « El Baraka » à Ain Taya – Alger et ce, en présence de M. Ramdane Djezairi, Directeur des Affaires Corporatives à Ooredoo, des représentants de l’Association El BARAKA ainsi que des parents d’élèves.

A noter que cette opération s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat signée l’année dernière par Ooredoo et l’Association « El Baraka », en vertu de laquelle Ooredoo avait accordé une donation financière destinée au parrainage scolaire des enfants handicapés et/ou issus des familles en situation sociale difficile.

Une partie de cette contribution financière est consacrée cette année au parrainage des enfants scolarisés en situation de handicap au niveau des wilayas d’Alger, Sétif, Boumerdes, In Salah, Adrar et El Oued pour la durée de leur cursus dans l’établissement du cycle primaire (de la 1ère à la 5ème année primaire).

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Ooredoo est fière d’accompagner l’Association El Baraka dans son action visant à venir en aide aux élèves en situation de handicap et à faciliter leur intégration dans le milieu scolaire. L’implication de Ooredoo dans cette opération s’inscrit en droite ligne de sa stratégie de Responsabilité Sociétale et de son engagement indéfectible dans les actions de sensibilisation autour de la promotion des droits des personnes vivant avec un handicap. Je souhaite une bonne rentrée scolaire à tous les enfants et une année pleine de réussites Inchallah. »

Pour sa part, la Coordinatrice Nationale de l’Association « El Baraka », Mme. Nabila Segani a affirmé : « L’Association El Baraka se réjouit de mener cette opération aux côtés de Ooredoo, qui est l’une des entreprises des plus engagées dans les actions à Responsabilité Sociétale. A travers cette action de solidarité, nous visons à exprimer notre soutien aux enfants scolarisés aux besoins spécifiques et leur apporter le confort nécessaire leur permettant d’entrevoir une rentrée scolaire confortable. Nous réitérons notre soutien indéfectible à cette frange de la société et leur manifestons notre volonté de multiplier ce genre d’initiatives qui contribueront certainement à leur redonner le sourire. »

Pour rappel, l’Association Nationale de Soutien aux Personnes Handicapées- EL BARAKA est une association à but non lucratif, ayant pour objet le soutien aux personnes en situation de handicap, en réalisant des actions de contribution et de sensibilisation ayant trait à la solidarité et à l’aide sociale.

Ooredoo continue de soutenir les initiatives visant à améliorer les conditions des enfants en situation de handicap et affiche son engagement indéfectible auprès de la société civile activant dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées.