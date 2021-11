Ooredoo offre à 100 supporters l’opportunité d’assister à la Coupe Arabe des Nations

En prévision de la Coupe Arabe des Nations, qui se tiendra au Qatar entre le 30 novembre et le 18 décembre 2021, Ooredoo a lancé un tirage au sort permettant à une centaine (100) de gagnants de voyager au Qatar pour soutenir et encourager l’Algérie.

Pour participer à ce tirage au sort ouvert du 12 au 19 novembre 2021, et gagner un voyage à destination de Doha pour vivre l’ambiance de la Coupe Arabe des Nations, le client doit acquérir une nouvelle carte SIM d’une valeur de 1500 DA ou plus ou bien recharger son solde d’une valeur de 1 000 DA ou plus tout en gardant tous les avantages de son offre.

Après avoir effectué l’une des deux formules mentionnées ci-dessus, le client reçoit un SMS sur son téléphone lui proposant de s’inscrire via le lien http://fac21.ooredoo.dz puis d’accepter les conditions et termes de participation au tirage au sort.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’offrir aux supporters algériens l’opportunité de voyager au Qatar pour vivre l’ambiance de la Coupe Arabe et encourager l’Algérie. A travers cette initiative, le groupe Ooredoo confirme son soutien aux grands événements sportifs en tant que sponsor officiel des supporters des pays participants à cette compétition. «

Le tirage au sort des gagnants, en présence d’un huissier de justice, aura lieu le 20 novembre 2021.

Pour rappel, le groupe Ooredoo a récemment annoncé qu’il sera l’opérateur télécom officiel de la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique, et l’opérateur Télécom officiel de la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021™ au Moyen-Orient et en Afrique.

A travers cette initiative sportive, Ooredoo réaffirme son engagement en tant qu’entreprise citoyenne et sa son implication dans l’accompagnement des supporters algériens dans les grands événements sportifs.