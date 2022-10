Ooredoo équipe les bus de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ avec des services de télécommunications

Ooredoo, l'opérateur de télécommunications officiel de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ au Moyen-Orient et en Afrique, a annoncé qu'il assurera un service de télécommunications à travers plus de 350 bus officiels de la FIFA pendant la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™.

Dans ce cadre, Ooredoo équipera ces bus des services Wi-Fi ainsi que le haut débit mobile, afin de permettre aux joueurs et aux officiels de la FIFA ainsi qu’aux représentants des médias l’accès à Internet et de rester connectés même lors de leurs déplacements entre les stades et les installations de la compétition.

Le nouveau service a été annoncé le 19 octobre 2022 lors d’une conférence de presse tenue à la tour Ooredoo, en présence de M. Colin Smith, Directeur Exécutif des Opérations pour la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022, ainsi que du cheikh Nasser bin Hamad bin Nasser Al Thani, Directeur Commercial de Ooredoo.

Ooredoo assurera des services haut débit mobile sur plus de 350 bus, dont 300 seront équipés d’un système Wi-Fi répondant aux standards des moyens de transport. Les services Wi-Fi seront surveillés et gérés en temps réel à l’aide de systèmes hébergés dans le centre de données de Ooredoo Qatar.

A cette occasion, Sheikh Nasser Bin Hamad Bin Nasser Al Thani, Directeur Commercial de Ooredoo, a déclaré : « Notre engagement stratégique à investir dans l’innovation et la signature de partenariats avec les principaux fournisseurs de technologies à travers le monde, ont fait que nous nous sommes préparés à introduire nos produits et services de pointe pendant cet événement historique. Les joueurs et les responsables de la FIFA ont besoin de rester en contact pour assurer le bon déroulement des matchs du tournoi et des événements y afférents. Les représentants des médias ont besoin d’un service Internet rapide lorsqu’ils sont en déplacement afin de leur permettre de partager avec leurs téléspectateurs, le déroulement des événements du tournoi en temps à travers le monde entier. Pour notre part, nous sommes convaincus que nous permettrons à tous les joueurs, officiels et médias de profiter d’un service de communication avancé lors de leurs déplacements, leur garantissant de rester connectés et d’accomplir toutes les tâches nécessaires de la meilleure des façons. Il est évident que la fourniture de ce service constitue une source de grande fierté pour nous à Ooredoo et nous remercions la FIFA pour la confiance qu’elle a placée en nous. »

Colin Smith, Directeur Exécutif des Opérations de la Coupe du Monde et Directeur Général de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™, a déclaré : « Ooredoo était un partenaire commercial de confiance pour la FIFA depuis trois ans, en étant auparavant le sponsor de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA, Qatar™ dans ses éditions 2019 et 2020, la Coupe Arabe de la FIFA Qatar 2021™, et sera également l’opérateur de télécommunications officiel au Moyen-Orient et en Afrique pour la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022™. Aujourd’hui, nous sommes heureux d’annoncer que Ooredoo assurera le service Wi-Fi, qui a été primé à maintes reprises, dans 356 bus qui seront utilisés par la FIFA pendant la compétition afin de les mettre à disposition des participants importants tels que les membres de la FIFA, les arbitres, les grandes personnalités ainsi que les médias internationaux pendant deux mois. La contribution substantielle qui a été préparée au cours des six derniers mois témoigne de la coopération fructueuse et innovante menée par la FIFA avec de grandes entreprises du pays hôte. Elle contribuera également à faire de la compétition de cette année, la meilleure de tous les temps, que ce soit dans l’organisation ou même les télécommunications. «

Ooredoo utilisera la technologie de pointe, telle que les QR codes pour permettre aux utilisateurs d’accéder à Internet facilement, rapidement et efficacement dans le bus.

La société a indiqué que l’équipement des bus d’un service haut débit mobile et d’une connexion Wi-Fi contribuera à assurer la communication pour les joueurs et les responsables de la FIFA, tandis que les représentants des médias pourront télécharger des fichiers vidéo et partager des contenus diffusés via le réseau sans fil de Ooredoo pendant que les bus se déplacent entre les différents lieux.

Il y a lieu de rappeler que la technologie de réseau 5G de Ooredoo a fait du Qatar le premier pays à exploiter un réseau 5G à l’échelle commerciale dans le monde en 2018. La société a également testé le haut débit mobile 5G dans des véhicules mobiles peu de temps après. Le parcours de transformation en cours de Ooredoo démontre l’engagement de l’entreprise à soutenir les efforts du Qatar pour atteindre les objectifs de Qatar National Vision 2030, y compris la transformation Digitale et la transformation en un pays intelligent.