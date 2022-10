Mobilis salue la presse algérienne à l’occasion de sa Journée Nationale

À l'occasion de la Journée Nationale de la Presse, célébrée le 22 octobre de chaque année, ATM Mobilis présente ses sincères expressions de félicitations et de considération et ses meilleurs vœux à toute la famille de la presse nationale, ainsi qu’à l’ensemble des professionnels de l’information.

Le leader du secteur de la téléphonie mobile en Algérie saisit également cette occasion pour rendre hommage au professionnalisme des journalistes algériens et aux efforts déployés afin de restituer l’information avec honnêteté et en toute conscience, leur exprimant gratitude et reconnaissance notamment s’agissant de la transmission de l’actualité des développements nationaux et internationaux dans le domaine des technologies modernes.

À ce titre, ATM Mobilis salue tous les journalistes engagés dans la voie de la crédibilité, le respect de la déontologie de la profession et le respect de la responsabilité médiatique.