Google déploie Android 13 Go pour les smartphones les moins puissants

Google annonce l’arrivée de la version Android Go pour les smartphones les moins puissants, via une mise à jour de la version Android 13.

Google a présenté il y’a cinq ans son système d’exploitation pour les smartphones les moins puissants Android Go. Aujourd’hui, la firme de Moutain View déploie la mise à jour vers Android 13 après le lancement officiel de son dernier système d’exploitation en Aout dernier.

Il s’agit d’une version importante pour Google, puisque la firme dispose désormais de plus de 250 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Google compte ainsi se concentrer sur trois éléments essentiels : la fiabilité, la convivialité et la personnalisation.

Pour rappel, Google a lancé Android 13 Go édition est destiné aux appareils dotés de 16 Go ou moins de stockage de moins de 2 Go de RAM.