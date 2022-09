Ooredoo Algérie : nouveau logo, nouveau positionnement et UPGRADE TON MONDE comme slogan

Suite à l’annonce faite par le Groupe Ooredoo, la compagnie internationale des télécommunications opérant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord et en Asie du Sud-Est, Ooredoo Algérie dévoile sa nouvelle identité visuelle et annonce le lancement du nouveau slogan de la compagnie : " UPGRADE YOUR WORLD" (Upgrade ton monde).

Dans un secteur qui connait une dynamique rapide et un essor porté par l’innovation, le nouveau logo de la marque Ooredoo reflète l’approche de l’entreprise tournée vers les besoins futurs des clients, centrée sur les employés et les clients et constitue le cœur de sa stratégie de transformation d’entreprise.

UPGRADE TON MONDE

Axé autour du développement humain, le nouveau slogan de Ooredoo » UPGRADE TON MONDE » promet de hisser les clients et les employés – par petits pas ou grands sauts – avec chaque connexion, innovation et service offert à chaque personne, entreprise, communauté et pays dans lequel le Groupe est implanté à travers le monde.

La nouvelle identité visuelle Ooredoo se distingue par sa pureté, son dynamisme et sa vitalité. Elle découle du même esprit et de la même passion qui caractérise l’entreprise, et reflète également les aspirations de l’entreprise pour l’avenir.

Pour en savoir plus sur la nouvelle identité de Ooredoo, cliquez sur le lien : ore.do/ooredoo-upgrades-your-world

A cette occasion, le membre délégué et Président Directeur Général du Groupe Ooredoo, M. Aziz Aluthman Fakhroo a déclaré : » C’est avec beaucoup d’impatience que nous attendons cette nouvelle étape dans le parcours de Ooredoo, une étape dont nous attendions son lancement depuis longtemps. Elle constitue une continuité du succès du programme de la transformation stratégique lancé par l’entreprise pour établir une culture de développement continu dans tous les aspects de son activité, en commençant par l’amélioration de l’expérience des employés et des clients jusqu’au renforcement de la valeur pour les actionnaires. Notre nouveau slogan » UPGRADE TON MONDE » découle de notre quête continue à enrichir la vie numérique de nos clients et résume parfaitement notre mission consistant à placer nos employés et nos clients au cœur de notre business et notre promesse de les hisser à des niveaux supérieurs et leur offrir la possibilité de progresser où qu’ils soient. »

Que signifie le nouveau slogan pour les clients ?

Le slogan » UPGRADE TON MONDE » permet aux clients de satisfaire leurs attentes et goûts et de choisir ce qui leur convient, en leur proposant les choix leur permettant de se hisser, à travers leurs expériences, à un niveau supérieur afin de progresser et d’avancer.

Pour Ooredoo, cela signifie qu’elle continuera à investir dans le renforcement de ses réseaux afin d’offrir des services de télécommunication optimaux aux clients où qu’ils se trouvent et poursuivre son engagement dans le développement de l’expérience client à travers ses produits et services.

Les réseaux développés de Ooredoo permettent l’utilisation de l’Internet des Objets (IoT) et des Technologies d’Intelligence Artificielle (AI) via le réseau 5G, qui est désormais disponible au Qatar, au Koweït, à Oman, aux Maldives et en Indonésie.

Aussi, les applications mobiles de Ooredoo proposent une expérience numérique complète, notamment à travers les applications de services financiers de l’entreprise qui offrent aux clients un moyen sûr et facile de transférer de l’argent via les appareils mobiles, en particulier pour les membres de la communauté qui n’ont pas accès aux services bancaires.

Afin de mieux servir ses clients, l’entreprise investit également massivement dans le développement des compétences de ses employés, en soutenant les jeunes leaders et en captant la future génération de talents et de compétences tout en les gardant et développant leurs potentiels. Ooredoo ambitionne de devenir l’employeur préféré dans chacun de ses marchés en développant une culture d’entreprise plus flexible axée sur l’esprit d’équipe.

À cet égard, Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, Directeur Exécutif adjoint du groupe Ooredoo et PDG de Ooredoo Qatar, a déclaré : « L’actualisation de la marque commerciale de Ooredoo et le renouvellement de son identité visuelle renforceront notre leadership dans les années à venir. Nous continuons à hisser les activités de l’entreprise pour répondre aux besoins futurs de manière plus rapide, plus flexible et inspirante et en conformité avec notre modèle d’entreprise et à notre position de fournisseur leader des services télécoms et technologies de l’information. »

Cheikh Mohammed Ben Abdallah a ajouté : « Nous pouvons constater que notre vie quotidienne devient plus que jamais numérique et interconnectée, que ce soit au travail ou à la maison. Cela augmente le besoin à un fournisseur de services de télécommunications fiable, flexible et avancé dans tous nos marchés. Avec notre nouveau slogan » UPGRADE YOUR WORLD », nous sommes convaincus que nous atteindrons des niveaux supérieurs de succès. Cela nous permettra d’enrichir davantage la vie numérique de nos clients, et leur permettre ainsi de se connecter à un système puissant de réseaux avancés, de la technologie moderne et des services numériques. »

Ooredoo Algérie : UPGRADE TON MONDE

Pour sa part, le Directeur général de Ooredoo Algérie, M. Bassam Yousef Al Ibrahim, a déclaré : « Avec ce nouveau positionnement de la marque, Ooredoo Algérie vient confirmer notre stratégie axée autour du développement de l’expérience client en Algérie. Cela contribuera inéluctablement à satisfaire leurs attentes et répondre de manière optimale à leurs besoins notamment durant cette phase de la transformation digitale que connait la marché Algérien. Nous sommes convaincus de pouvoir hisser la compagnie et l’expérience client à des niveaux supérieurs et permettre à nos clients de progresser vers de nouvelles perspectives et de nouveaux challenges. Nous sommes persuadés que nos clients continueront à afficher leur fierté d’appartenir à l’un des plus grands Groupes de télécommunications dans le monde, qui renforcera ses investissements afin d’offrir aux algériens une meilleure connectivité répondant aux standards internationaux. »

A travers ce changement, Ooredoo Algérie donne l’opportunité à ses clients où qu’ils soient de bénéficier de la vitesse et de la performance de son réseau Internet de quatrième génération (4G) qui couvre l’ensemble du territoire national.

Avec le nouveau slogan « Upgrade ton Monde », Ooredoo entend offrir aux clients algériens l’opportunité de vivre une expérience Internet et digitale inédite avec notamment sa solution 4G « Sahla Box », dédiée aux entreprises et aux particuliers, qui propose une expérience inégalée de connectivité à haut débit avec un contenu riche et diversifié, ainsi que son application « My Ooredoo » leur permettant de gérer leurs comptes avec un simple clic et accéder à un contenu innovant.

Dans le cadre de cette démarche stratégique, Ooredoo Algérie lance une large campagne de communication à travers laquelle elle met en avant le renforcement de l’expérience client qui constitue l’un des piliers de la nouvelle politique de Ooredoo Algérie assurant une prise en charge optimale des besoins des clients leur permettant de développer leur monde et se hisser toujours plus haut.

Pour amorcer ce changement, Ooredoo Algérie a d’ores et déjà procédé à l’habillage du siège central à Alger, des deux sièges régionaux d’Oran et de Constantine, ainsi que de tous les Espaces du réseau de vente de Ooredoo repartis à travers les villes algériennes avec la nouvelle identité visuelle de la marque Ooredoo. A cet effet, une importante opération de réaménagement a été menée au niveau des espaces Ooredoo qui offrent désormais plus de confort et de flexibilité.

Il y a lieu de rappeler que durant ces dernières années, le Groupe Ooredoo a lancé un programme de transformation des activités au niveau de l’entreprise. Elle a également investi massivement dans le renforcement des réseaux et de la technologie ainsi que l’enrichissement de la vie des personnes en offrant aux clients des expériences numériques transformatrices via Internet.

Cela a contribué à réaliser de performances concurrentielles solides dans les marchés où le groupe opère et ce grâce à des réalisations majeures qui ont élevé le nom de l’Etat du Qatar dans le monde dans le domaine des télécommunications, à travers notamment le lancement du premier réseau commercial 5G au monde en 2018.

La nouvelle identité visuelle de la marque Ooredoo est une progression naturelle dans le process de la transformation des activités de l’entreprise.