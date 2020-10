Motorola Tech3 TriX: De nouveaux écouteurs intelligents

Le marché indien intéresse de plus en plus les équipementiers mobiles… après l’avoir inondé de différentes marques de Smartphones, place désormais aux accessoires. C’est ainsi que Motorola lance des écouteurs trois-en-un baptisés : ‘’Tech3 TriX’’.

Ces écouteurs sont destinés à l’Inde. Ils offrent des solutions filaires, sans fil et véritablement sans fil en fonction des préférences des utilisateurs. Le Motorola Tech3 est alimenté par Hubble avec le Verve Life et Amazon Alexa intégrée. L’utilisateur peut également localiser un écouteur perdu à l’aide du dernier emplacement utilisé sur la carte. La fonction de détection d’oreille active automatiquement Tech3 lorsqu’il est branché et s’éteint lorsque les deux écouteurs sont retirés de l’oreille. Ce n’est pas tout, l’écouteur intelligent est équipé de la norme Bluetooth 5.0 pour une portée sans fil plus longue. Autre avantage qu’offre ces écouteurs est l’autonomie. En effet ; leur autonomie est prolongée jusqu’à 18 heures.

Les écouteurs prennent en charge Alexa, Google Assistant et l’assistance vocale Siri. Le gadget est également classé IPX5 pour sa résistance à l’eau. Enfin, les nouveaux écouteurs de Motorola sont de 5 999 roupies.