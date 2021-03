Mobilis félicite les verts : 24 matchs sans défaite

L’équipe nationale a aligné une vingt-quatrième (24) rencontres sans défaite après sa victoire contre le Botswana (5 à 0), ce lundi 29 mars 2021 au stade Mustapha Tchaker de Blida, à Alger.

Une série impressionnante qui en dit long sur la brillante dynamique de cette équipe, parvenant à pulvériser le record national détenu par la fameuse équipe dirigée par le défunt Kermali, championne d’Afrique également en 1990, avec 15 matchs consécutifs sans défaite.

Ainsi, les champions d’Afrique en titre, qui n’ont plus perdu le moindre match depuis la défaite concédée à Cotonou face au Bénin en 2018, ont atteint toutes compétitions confondues, la barre des 24 matchs successifs sans défaite détenue par l’Égypte, et sont à deux matchs du record Africain de la meilleure série d’invincibilité détenue par les éléphants de Côtes d’Ivoire (26 matchs). Un record qui pourrait être atteint d’ici la fin des éliminatoires pour le mondial du Qatar 2022.



Mobilis félicite nos fennecs pour ce nouveau sacre grandiose et mérité, qui restera gravé dans les annales de l’histoire du football Algérien et Africain.