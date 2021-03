DZ Dépannage, l’appli qui vous liste les dépanneurs selon votre localisation

Vous êtes un conducteur qui est souvent sur les routes ? Vous devez donc absolument avoir l'application "DZ Dépannage" sur votre Smartphone.

Avec DZ Dépannage, les automobilistes algériens pourront partir sur les routes l’esprit tranquille. En effet, l’application leur liste des dépanneurs, remorqueurs et vulcanisateurs selon leurs besoins. Grâce à cette appli, vous pouvez rechercher un dépanneur selon la wilaya et la commune là où vous soyez. ‘Dépannage DZ‘ a été développée par l’équipe Fikra Plus + et lancée en 2016.

Le mode d’emploi est très simple, il suffit de télécharger l’application gratuitement, puis lancer votre recherche en cas de besoin. A noter enfin que la base de données des dépanneurs est mise à jour périodiquement.