MAXWELL Algérie présente sa nouvelle gamme de TV et ses dernières innovations technologiques

MAXWELL, entreprise spécialisée dans le secteur de l’électroménager depuis plus de 30 ans en Algérie annonce lors d’un événement organisé dans un grand hôtel à Alger l’arrivée de sa nouvelle gamme de téléviseurs dotée de la dernière génération en termes de système d’exploitation, à savoir le système VIDAA officiel.

Afin de marquer son grand comeback sur le marché algérien, MAXWELL présente ses dernières innovations technologiques qui allient à la fois design et performance.

En effet, le constructeur a dévoilé sa nouvelle gamme de téléviseurs dotée de la dernière génération en termes de système d’exploitation, à savoir le système VIDAA officiel.

VIDAA est un nouveau système d’exploitation qui offre une expérience sans précédent et sans compromis comparé aux systèmes d’exploitation conventionnels disponibles sur le marché. Avec son interface simple et entièrement personnalisable, VIDAA permet à ses utilisateurs d’avoir un accès direct à des milliers d’heures de contenus sur-mesure suivant les préférences de chaque utilisateur.

Les téléviseurs connectés VIDAA de MAXWELL sont destinés à simplifier l’utilisation, comme l’a précisé M. Denis OSTIR, Global Business Development Manager de VIDAA Smart TV, dans son intervention audio-visuelle depuis le siège de VIDAA à Atlanta (USA) lors de l’évènement de lancement.

« L’écran d’accueil donne un accès direct aux principales fonctions (sélection des sources, chaînes TV favorites, applications…). Personnalisable, l’utilisateur peut éditer et supprimer les raccourcis existants et rajouter de nouveaux », en ajoutant : « L’interface VIDAA permet un démarrage plus rapide et une recherche des chaînes accélérée comparativement aux autres modèles conventionnels existants »

M. Denis a par ailleurs déclaré que l’interface est parfaitement adaptée aux besoins de chaque pays rendant son utilisation officielle et authentique « Par exemple, si nous parlons de l’Algérie… Evidemment, que nous avons Global Headway, Netflix, Youtube, Prime videos, mais nous avons aussi les applications locales tel que Shahid, Anghami… et d’autres applications si vous allez sur ‘Mes Applications’… La plateforme offre aussi un contenu riche et complètement sécurisé pour les enfants tel que Kidoodles, Toon Google et Youtube Kids »

L’intervention de M. Denis s’est achevée par ses vifs remerciements à son partenaire MAXWELL pour sa confiance, et pour le lancement de cette nouvelle génération de téléviseurs en Algérie, en assurant que ces derniers répondront pleinement à leurs exigences et celles de leurs futurs clients.

Par ailleurs et dans cette même lancée MAXWELL a présenté la profondeur de sa gamme de téléviseurs comprenant 04 familles et plus de 15 modèles, au meilleur rapport Qualité/Prix, avec des tailles allant du 32’’ au 75’’, répondant pleinement aux besoins du marché et des consommateurs.