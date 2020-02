Matos Algérie : le smartphone Doogee S90 Pro débarque

Le secteur de la téléphonie mobile semble bougé en Algérie. Après plusieurs mois de stagnation notamment depuis l’arrêt de l’importation des CKD/SKD, certaines marques reviennent sur le marché avec de nouveaux produits à l’instar de Doogee.

Matos Algérie, annonce l’arrivée prochaine d’un nouveau Smartphone au nom de Doogee S90 Pro. Il s’agit d’un téléphone haut de gamme qui se caractérise par une grande autonomie avec une batterie de 5000 mAh. C’est également un mobile suffisamment résistant pour tenir le choc dans toutes les circonstances.

Pour le prix du S90 Pro, Matos Algérie n’a pas communiqué les détails, mais il devrait tourné autour de 60 000 Dinars.

Fiche technique du Doogee S90 Pro :

* Écran de 6,18 pouces (1.080 x 2.246) avec une encoche

* Processeur : Helio P60 doublé d’un GPU Mali-G72

* 6 Go de RAM et 128 Go de stockage

* Appareil photo : Double capteur photo au dos de 16 et 8 mégapixels

* A l’avant un capteur de 8 Mégapixels

* Une étanchéité IP68

* Batterie : 5005 mAh