LG Electronics Algérie dévoile sa gamme avancée de climatiseurs

LG Electronics Algérie vient de dévoiler lors d’un grand évènement exclusif organisé en présence des responsables de l’entreprise et des acteurs du secteur sa nouvelle gamme de climatiseurs.

Avec le début de la saison estivale et les fortes chaleurs enregistrées, LG Electronics a organisé un grand évènement pour dévoiler sa nouvelle gamme de climatiseurs. Après avoir présenté un historique des climatiseurs LG à travers le monde, LG Electronics Algérie a présenté ses nouveaux climatiseurs à la pointe de la technologie.

Le Marketing Manager de LG Algérie, Mustapha Kamel Nabi, a présenté la gamme de climatiseurs LG, qui comprend les modèles Jet Cool, Art Cool et Dual Cool, dont chacun répond spécifiquement aux divers besoins des clients algériens.

Le modèle Art Cool adopte un design élégant, grâce au verre miroir LG Art Cool qui se fond harmonieusement dans le décor de la maison. Il est équipé du Plasmaster Ionizer++, il élimine jusqu’à 99 % des bactéries adhérentes pour un air pur et sans germes.

Le second modèle Dual Cool offre quant à lui jusqu’à 70 % d’économie d’énergie et un refroidissement rapide jusqu’à 40 % et ceci grâce à son compresseur Inverter. Il réduit également le bruit de fonctionnement et adopte un design moderne incluant un affichage discret pour surveiller la consommation d’énergie, et se nettoie automatiquement.

Enfin, le modèle Jet Cool se distingue par sa capacité de rafraichissement ou de réchauffement rapides de la pièce, distribuant l’air uniformément pour un confort optimal. Il propose également un diagnostic intelligent pour résoudre efficacement les problèmes, et redémarre automatiquement après une coupure de courant. Il offre également un nettoyage automatique et une minuterie marche/arrêt 24 heures.