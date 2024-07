Signature d’une convention entre Algérie Télécom et le Ministère de l’Intérieur : Des tarifs préférentiels au profit des écoles primaires

Algérie Télécom a procédé à la signature d'une convention de coopération avec le Ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, ce jeudi 4 juillet 2024.

La cérémonie de signature a eu lieu au siège du Ministère de l’Intérieur, des Collectivités Locales et de l’Aménagement du Territoire, en présence de M. Merzoug Larbi, Secrétaire Général dudit Ministère, et M. Adel Bentoumi, PDG d’Algérie Télécom.



Ainsi, les écoles primaires, notamment celles situées dans les communes à faibles revenus, bénéficieront des services de téléphonie fixe et d’internet à des tarifs préférentiels.



Cet accord permettra de créer un environnement éducatif plus performant à travers l’ensemble du territoire national. Il s’inscrit dans les efforts conjoints visant à soutenir et à promouvoir l’innovation au niveau des écoles primaires.



L’initiative s’inscrit dans la stratégie d’Algérie Télécom visant à être un acteur actif dans le processus de numérisation et de généralisation de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.