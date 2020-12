LG : bientôt un robot de désinfection autonome !

LG Electronics a annoncé qu'elle développait un robot autonome qui utilisera l'ultraviolet C (UV-C) 1 lampe pour désinfecter les zones très fréquentées et à fort trafic.

Il s’agit d’un robot combinant les compétences de base de LG en robotique, intelligence artificielle et véhicules autonomes avec une compréhension approfondie des besoins des clients. LG prévoit de proposer le robot UV aux clients de l’hôtellerie, de la vente au détail, des entreprises et de l’éducation aux États-Unis au début de 2021, indique un communiqué de presse. « Ce robot UV autonome arrive à un moment où l’hygiène est la plus haute priorité pour les clients des hôtels, les étudiants et les clients des restaurants », a déclaré le Vice-président Roh Kyu-chan, Chef de la division robotique de la société LG Business Solutions. « Les consommateurs peuvent avoir la tranquillité d’esprit avec ce robot UV LG qui les aidera à réduire leur exposition à des germes potentiellement nocifs. » a-t-il ajouté.

Dévoilé officiellement au Digital CES 2021, le nouveau robot de LG devrait permettre une nouvelle norme d’hygiène en aidant à désinfecter les zones à fort trafic et à fort contact. En raison de sa conception autonome, le robot pourra se déplacer facilement autour des tables, des chaises et d’autres meubles, irradiant généralement les surfaces touchables d’une pièce en 15 à 30 minutes, désinfectant plusieurs zones avec une seule charge de batterie.2