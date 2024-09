Les futurs Samsung Galaxy S25, S25+ et S25 Ultra font de nouveaux parler d’eux

La future gamme premium de Samsung les Galaxy 25, S25+ et S25 Ultra font encore parler d’elle via les dernières rumeurs. Voici ce qu’il faut retenir.

Le leaker @Onleaks a publié de nouveaux rendus 3D du modèle standard et de la déclinaison Plus sur les futurs Galaxy S25. Sur les images dévoilées, le nouveau terminal de Samsung semble ne pas changer de design avec ses tranches plates, coins arrondis, écran plat et module photo en forme de goutte d’eau.

Le gros changement sur les nouveaux Samsung S25 se trouverait sur l’épaisseur, avec les deux smartphones seraient en effet 0,4 mm plus fin par rapport à la génération actuelle : 7,3 mm d’épaisseur pour le Galaxy S25+, contre 7,2 mm pour le Galaxy S25. Le leaker a également annoncé sur son compte Twitter que les bordures autour de l’écran seraient 0,2 mm plus fines par rapport à celles de l’iPhone 16 Pro Max.

Selon plusieurs rumeurs également, les batteries n’évolueraient pas, restant à une capacité de 4 000 mAh pour le Galaxy S24, 4 900 mAh pour le Galaxy S25+ et 5 000 mAh pour le Galaxy S25 Ultra.