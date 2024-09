Le Groupe Ooredoo signe un accord de financement historique d’une valeur de deux milliards de riyals qataris pour soutenir l’expansion de son réseau de centres de données

Le Groupe Ooredoo a annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de financement historique d'une valeur de deux milliards de riyals qataris pour soutenir l'expansion de son réseau de centres de données, ce qui permettra une augmentation significative de la capacité et la modernisation de ses centres de données.

A cet effet, un accord de financement qui s’étalera sur dix ans a été signé avec le Groupe QNB, la Banque de Doha et Masraf Al Rayan. Il a été conclu selon une formule mixte combinant financement traditionnel et financement islamique, ce qui en fait l’accord de financement le plus important – en termes de valeur et d’importance – dans l’histoire du secteur technologique dans l’État du Qatar, et confirme la confiance des grandes institutions financières dans la vision stratégique du Groupe Ooredoo.

Les fonds seront investis selon une stratégie intégrée qui permet de renforcer les centres de données existants au sein des opérations de communication du groupe, avec une large part allouée à l’expansion des capacités et à la modernisation des infrastructures afin de répondre à la demande croissante au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en terme de l’intelligence artificielle, les Services Cloud et les communications à haut débit.

M. Aziz Aluthman Fakhroo, PDG du groupe Ooredoo, a déclaré : « La région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord est l’un des marchés de centres de données à la croissance la plus rapide au monde, en particulier à la lumière de la présence d’un grand potentiel inexploité dans les secteurs de l’intelligence artificielle, des services cloud et du calcul accéléré. L’accord représente une étape cruciale dans notre vision stratégique d’étendre notre réseau de centres de données, et nous sommes ravis de répondre à la demande croissante dans la région tout en maintenant notre engagement en faveur d’un développement durable et économes en énergie. » Il a poursuivi : « Je tiens à remercier le groupe QNB, la Banque de Doha et Masraf Al Rayan pour leur précieux soutien représenté par cet accord historique et leur engagement à soutenir la croissance des infrastructures numériques au Qatar et dans la région ».

La société de centres de données de Ooredoo a été créée pour diriger le processus de la transformation numérique dans la région en fournissant des services avancés de connectivité réseau aux entreprises et aux grands centres de données. Dans le cadre de sa vision stratégique, l’entreprise prévoit d’augmenter sa capacité pour dépasser les 120 mégawatts grâce à un investissement d’un milliard de dollars américains à moyen et long terme. Cette expansion permettra à Ooredoo de mieux répondre à la demande croissante de Services Cloud locaux et activités de technologie de l’information, en particulier des grands centres de données.

Le Groupe Ooredoo est leader du secteur des centres de données dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord à travers ses 26 centres actifs répartis sur le Qatar, le Koweït, Oman, l’Irak et la Tunisie. Le groupe s’engage à construire une nouvelle génération de centres de données durables et économes en énergie pour mettre en œuvre des mesures de sécurité pour les systèmes d’information gouvernementaux, des grands centres de données, des entreprises et des startups, et pour soutenir l’innovation et l’adoption de l’intelligence artificielle dans les pays de la région.

L’accord placera le Groupe Ooredoo et sa société de Data Center parmi les entreprises leaders de la région au niveau de l’intelligence artificielle générative, et assoit le leadership du groupe dans le secteur des infrastructures numériques dans la région.

Il convient de noter que le groupe Ooredoo a conclu des partenariats étroits avec un certain nombre de grands centres de données, lui permettant de proposer une gamme de solutions basées sur le Cloud telles que Software as a Service (SaaS), Platform as a Service (PaaS), et l’infrastructure as a service (IaaS).

Ooredoo avait précédemment annoncé en début d’année avoir conclu un partenariat avec Nvidia, qui permettra au groupe de bénéficier de sa plateforme avancée dans le domaine du calcul accéléré afin d’accompagner la révolution de l’intelligence artificielle au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et fournir des Solutions Cloud souveraines aux gouvernements et aux entreprises. Cet accord représente la première étape du lancement, à grande échelle, des produits Nvidia dans la région.