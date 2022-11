Le Groupe Ooredoo remporte 13 prix aux Stevie Awards 2022

Le Groupe Ooredoo a annoncé avoir remporté 13 prix aux International Business Awards "Stevie Awards" 2022, où le groupe et ses filiales ont remporté 3 prix en Or, 3 en argent, 6 en bronze et un prix dans la catégorie "Choix du public".

Les International Business Stevie Awards sont décernés pour honorer les réalisations et les contributions positives des organisations du monde entier. Ooredoo a remporté des prix pour ses efforts et ses réalisations dans les différents domaines, notamment l’innovation, les ressources humaines et la satisfaction de la clientèle.

A cette occasion, Sheikh Mohammed Bin Abdulla Al Thani, Directeur général adjoint du groupe Ooredoo, a déclaré : « Nous sommes fiers que nos sociétés filiales remportent une nouvelle série d’International Stevie Awards de cette année, après en avoir également remporté ces dernières années. Sans doute, cette réalisation reflète les efforts et le dévouement de nos équipes, dans divers pays où le groupe opère et qui travaillent dur pour offrir à nos clients les meilleurs produits et services de haut niveau. A Ooredoo, nous avons un engagement stratégique pour améliorer l’expérience de nos clients grâce aux diverses innovations et à la transformation digitale, et nous sommes heureux que nos efforts soient reconnus au niveau international dans ces domaines. Nous sommes également heureux de remporter le prix d’excellence en ressources humaines, ce qui démontre clairement que notre stratégie d’investissement dans nos employés a atteint les résultats escomptés. »

Le Groupe Ooredoo a remporté un Gold Award en étant l’entreprise technologique la plus innovante de l’année dans la catégorie des entreprises qui comptent plus de 2500 employés. Elle a également remporté un Silver Award en tant que meilleure entreprise des télécommunications de l’année dans la catégorie « Grandes entreprises ».

Ooredoo Palestine a également reçu le Gold Award, car elle a été désignée l’entreprise avec la croissance la plus rapide de l’année dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

Ooredoo Maldives a remporté le Gold Award dans la catégorie Telecom Products, en reconnaissance de ses innovations dans le e-paiement et le e-commerce à travers les solutions m-Faisaa et Moolee.

Grâce à son réseau 5G pionnier, Ooredoo Qatar a reçu un Silver Stevie Award dans la catégorie Innovation technologique de l’année pour les entreprises dont l’effectif dépasse 1000 employés. Elle a également remporté un Silver Award en tant qu’entreprise des télécommunications de l’année dans la catégorie « Grandes Entreprises ».

Indosat Ooredoo a également été honorée en tant que meilleure entreprise dans sa catégorie et a remporté le Bronze Award de la meilleure entreprise des télécommunications de l’année dans la catégorie « Grandes Entreprises ».

Après la fusion d’Indosat Ooredoo au début de l’année 2022 pour devenir Indosat Ooredoo Hutchison, la nouvelle société a reçu le Bronze Award du fait qu’elle soit l’entreprise technologique la plus innovante dans la catégorie des entreprises dont l’effectif dépasse 2500 employés.

Quant à Ooredoo Myanmar, cette dernière a remporté trois prix en Bronze pour ses performances exceptionnelles dans plusieurs catégories : réalisation en matière de satisfaction client, réalisation en termes de ressources humaines et réactivité d’entreprise la plus précieuse.

D’autre part, Ooredoo Maldives a remporté un prix de bronze pour la meilleure entreprise des télécommunications de l’année dans la catégorie « Grandes Entreprises ».

Il y a lieu de rappeler que cette distinction du Groupe Ooredoo n’est pas la première du genre durant l’année 2022, car le Groupe a été précédemment sélectionné comme l’une des 50 meilleures marques mondiales pour les entreprises des télécommunications et ce, dans le rapport Brand Finance Telecoms 150 pour l’année 2022, qui a été publié par Brand Finance Agence Globale spécialisée dans le conseil en valeur marchande et en stratégie.

M. Aziz Al Othman Fakhroo, membre délégué et Président directeur général du Groupe Ooredoo, a également été honoré en figurant sur la liste Forbes des 50 PDG les plus puissants du Moyen-Orient pour 2022, en occupant la 40ème place sur la liste en reconnaissance de ses rôles exceptionnels de leadership.

Il convient de noter cette distinction aux International Stevie Awards for Business vient est après que le groupe a précédemment remporté de nombreux prix, dont 15 prix aux Stevie Awards pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord 2022, et les Stevie Awards pour la région Asie-Pacifique 2022. De plus, Ooredoo a déjà remporté le prix de la meilleure entreprise des télécommunications au Qatar et le prix de fournisseur de services de communication numérique le plus innovant au Qatar lors des International Business Magazine Awards 2022.

De plus, Indosat Ooredoo Hutchison a remporté l’un des prix « People’s Choice » dans le cadre des Stevie Awards, dans lesquels les entreprises gagnantes sont choisies par vote. Elle a remporté le prix dans la catégorie des opérateurs des télécommunications.

La distinction du Groupe Ooredoo se poursuit dans les Stevie Awards avec la nomination de Mme Fatima Sultan Al Kuwari, Directrice Executive des Ressources Humaines du Groupe, dans la liste finale des Stevie Awards for Women in Business. Mme Fatima est également en compétition pour remporter un prix dans la catégorie « Meilleure Femme Dirigeante de l’Année dans les entreprises de plus de 2500 employés », dont les résultats devraient être annoncés à la mi-novembre.