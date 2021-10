iPhone 14 : Apple pourrait proposer jusqu’à 2 To de stockage

Alors que l’iPhone 13 n’était dévoilé que récemment, le futur nouveau terminal de la marque à la pomme de l’année prochaine fait déjà parler de lui. En effet, le futur iPhone pourrait proposer jusqu’à 2 To de stockage.

Lancé à la mi-septembre l’iPhone 13 a suscité beaucoup de curiosité comme c’est le cas avec les anciennes générations. Le nouveau bijou d’Apple se distingue par la présence d’une version inédite à 1 To pour les variantes Pro, destinée à séduire les photographes et vidéastes. Une version proposant un grand espace de stockage et qui est accompagné par la présence du format vidéo ProRes, destiné aux utilisateurs les plus exigeants.

Toutefois, Apple aurait l’intention d’aller encore plus loin avec ses futurs iPhone 14. En effet, selon le média chinois MyDrivers, la marque à la pomme intégrerait jusqu’à 2 To de stockage sur certaines versions des futurs iPhones 14. Pour réduire un maximum ses couts, Apple envisagerait d’adopter le stockage flash QLC (quad-level-cell) NAND.