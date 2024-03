Huawei : le gouvernement américain compte s’attaquer aux partenaires de la firme

Le gouvernement américain envisagerait de mettre sur liste noire plusieurs partenaires industriels de Huawei, comme l’indique plusieurs informations relayées par Bloomberg.

Le média économique américain Bloomberg a relayé des informations sur son site, annonçant que le gouvernement Biden compte s’attaquer de nouveau au géant chinois Huawei, en envisageant de mettre sur liste noire plusieurs partenaires chinois de Huawei.

Des sociétés spécialisées notamment dans la fabrication de semi-conducteurs, à l’instar de Qingdao Si’en, SwaySure et Shenzhen Pensun Technology Co. En outre, l’exécutif américain souhaite également décréter des sanctions contre le principal fabricant chinois de puces électroniques : ChangXin Memory Technologies Inc.

Selon les sources de Bloomberg, l’administration Biden compte également sanctionner les deux autres partenaires de Huawei, Shenzhen Pengjin High-Tech Co et Sin Carrier, qui fournisseurs des équipements de fabrication de semi-conducteurs à Huawei en tant que mandataires. Ce qui permettrait donc à la firme de contourner les sanctions américaines décrétées à son encontre.