Huawei et China Mobile : La 5G à 6500 mètres d’altitude !

Les deux géant chinois Huawei et China Mobile profitent du 60e anniversaire de la première ascension réussie au mont Everest depuis le versant nord, et du 45e anniversaire de la première mesure officielle précise du Mont Everest en Chine pour annoncer cette grande réussite technologique. Dans le détail, Huawei a offert ses solutions pour mettre en place le réseau double Gigabit Everest de China Mobile. Ainsi, des stations de base ont été construites à 5300 mètres, 5800 m et 6500 m d’altitude.

Les technologies 5G Antenna Unit (AAU) et Slicing Packet Network (SPN) de Huawei sont appliquées à ces stations de base, où la maintenance et l’optimisation du réseau sont effectuées par une douzaine de spécialistes stationnés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des régions situées à des altitudes de 5300 mètres et plus, pour assurer le bon fonctionnement du réseau. À l’altitude de 5 300 mètres, la vitesse de téléchargement en aval de 5G dépasse 1,66 Gbps, alors que la vitesse en amont atteint 215 Mbps.

Dans son communiqué, nous lisons que Huawei croit fortement que la technologie rend le monde meilleur. »La beauté du Mont Everest peut être révélée grâce à la vidéo haute définition 5G et à l’expérience de la RV, ce qui permet également aux alpinistes, scientifiques et autres spécialistes de mieux comprendre la nature », indique l’équipementier chinois.