Huawei Algérie lance la 10e édition du programme de développement des jeunes talents « Seeds For The Future 2024 »

Huawei Algérie a lancé, dimanche à Alger, la 10e édition du programme de développement des jeunes talents "Seeds For The Future 2024", avec la participation de 50 étudiants provenant de divers établissements d'enseignement supérieur, ainsi que du secteur de la Poste et des Télécommunications, indique lundi un communiqué de cette entreprise.

« Dans le cadre des mémorandums d’accord entre Huawei Algérie, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et le ministère de la Poste et des Télécommunications, une liste d’étudiants issus de diverses universités algériennes dotées de l’Académie Huawei en technologies de l’information et de la communication a été établie par les deux ministères », précise la même source.

Ainsi, les étudiants de 40 universités et instituts de différentes wilayas du pays « ont été invités à participer à ce programme de formation du 24 au 30 août 2024. A l’issue de cette formation, 20 étudiants seront sélectionnés sur la base d’un test en technologies de l’information et de la communication pour participer à une session de formation intense en Chine fin septembre. Ils représenteront l’Algérie lors des prochains concours et événements internationaux en fin d’année », note le communiqué.

Au cours de cette formation, les étudiants « assisteront à des présentations sur les technologies de Huawei, visiteront virtuellement les installations de Huawei et participeront à des discussions techniques sur l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la protection des données personnelles, le cloud computing et la sécurité du cloud, le Big Data, les énergies renouvelables, ainsi qu’à des sessions de développement personnel et de leadership incluant la création et la promotion de présentations innovantes », selon la même source.

Il convient de noter que les étudiants « bénéficieront également d’une formation sur la réalisation d’un modèle d’affaires et les étapes de création d’une startup, grâce à l’accompagnement et à l’encadrement de membres du comité national de labellisation des startups auprès du ministère de l’Economie de la Connaissance, des Startups et des PME, ainsi que d’experts de divers partenaires de Huawei Algérie, tels que Sonatrach, Djezzy et d’autres, en plus des témoignages de réussite d’une startup algérienne ».

Pour rappel, l’édition précédente de « Huawei Seeds For The Future 2023 » a vu l’émergence de l’équipe « Anesi » qui a obtenu la 10e place mondiale avec une solution innovante pour envoyer des alertes immédiates aux parents d’enfants autistes souffrant de crises de colère récurrentes, via un bracelet intelligent associé à une application mobile utilisant l’intelligence artificielle.

« Seeds For The Future » est un programme lancé par Huawei en 2008, offrant des formations aux étudiants en technologies de l’information et des communications à travers le monde dans le but de développer des talents locaux dans ce domaine. Ce programme a permis à Huawei de s’associer avec plus de 600 universités et de former plus de 20.000 étudiants à travers le monde.