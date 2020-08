Google lève le voile sur son Pixel 4a

Retardé à maintes reprises, Google officialise enfin son nouveau Smartphone, le Pixel 4a.

Attendu en mai dernier, le lancement du Pixel 4a avait déjà été reporté suite aux mesures de confinement contre le Covid-19. Il devait ensuite être présenté en ligne, en juin dernier, un autre rendez-vous qui a été une nouvelle fois reportée. La firme de Mountain View a fini par fixer la date du 3 août pour une présentation en grandes pompes.

Le Pixel 4a est un Smartphone de milieu de gamme. La fiche technique est donc assez classique pour ce type d’appareil avec un écran OLED de 5,8 pouces affichant une définition de 1 080 x 2 340 pixels. Un SoC Qualcomm Snapdragon 730 couplé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, une batterie de 3 080 mAh et un unique capteur photo de 12,2 mégapixels avec stabilisation optique.