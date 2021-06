Faille sur Android : Google réagit !

Le célèbre moteur de recherche de Google serait-il la cible de malfaiteurs ? C’est ce qu’on déduit en tout cas vu qu’une énième faille critique a été découverte dans les applications Android de Google.

La faille en question permet d’injecter du code malicieux dans un Smartphone et accéder à l’ensemble des informations personnelles, dont la localisation, les contacts, etc. Le système d’exploitation de Google, Android, anime plus de 8 Smartphones sur 10 dans le monde. Autrement dit, un milliard de personnes utilisent l’OS chaque jour et téléchargent des applications. Soucieuse de la sécurité des données de ses utilisateurs, Google a immédiatement corrigé cette faille. Il appelle ainsi ses utilisateurs à mettre à jour leurs applications.

Il faut savoir qu’aujourd’hui les applications de Google (Search, Assistant, Gmail, Maps, Drive,….) sont préinstallées sur tous les Smartphones et toutes les tablettes commercialisés à travers le monde.