Exportations hors hydrocarbures : Brandt reçoit le Trophé Export 2021, prix spécial du jury

Brandt Algérie, leader mondial dans le secteur de l’électroménager, a reçu le Trophée Export pour l’année 2021 dans la catégorie prix spécial du jury, ce qui la hisse au rang des meilleures entreprises algériennes exportatrices hors hydrocarbures.

Lors d’une cérémonie organisée par le World Trade Centre dimanche soir au Centre International des Conférences, le jury a décerné le trophée au Directeur Général de Brandt Algérie, M Tahar BENNADJI pour recomposer tous les efforts entrepris par la société spécialisée dans la fabrication des équipements électroniques et électroménagers et pour avoir augmenté sa cadence de production et d’exportation.

A cette occasion, M. BENNADJI a déclaré : « Chez Brandt Algérie, nous avons poursuivi nos investissements dans les moyens de production et nous avons réalisé des taux d’intégration appréciables pour répondre aux besoins du marché domestique et international ». Et d’ajouter : « l’Algérie est capable de relever le défi de concurrencer les marques internationales en s’alignant sur les objectifs tracés par les hautes autorités du pays, et à leur tête le Président de la République, afin de diversifier l’économie hors hydrocarbures »

En effet, Brandt est passée à la vitesse supérieure en matière d’exportation ces dernières années, notamment pour certains produits comme les réfrigérateurs, machines à laver front & top et les cartes électroniques, avec des taux d’intégration atteignant les 85% pour ces produits destinés principalement à la France, le Maroc, la Tunisie, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Pour rappel, les produits électroménagers, notamment les lave-linges, occupent une place importante dans la stratégie d’exportation du groupe. Brandt Algérie a, d’ailleurs, réussi à exporter depuis 2018, plus de 700 000 réfrigérateurs et machines à laver et plus de 600 000 cartes électroniques.