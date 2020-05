Djezzy présente ses vœux de l’Aïd el Fitr au peuple algérien

Dans son message, le Directeur général M. Matthieu Galvani a déclaré : « Je suis heureux de présenter, en mon nom et au nom de tous les employés de Djezzy, nos vœux les plus sincères et les plus chaleureux de santé, de paix et de prospérité au peuple algérien à l’occasion de cette fête de Aïd El Fitr. A cette occasion, je tiens à exprimer mes remerciements aux associations qui nous ont accompagnées tout au long du mois du sacré pour apporter notre aide aux catégories les plus démunies en partageant des valeurs d’union et de fraternitéen ces temps difficiles que traverse le pays».

Tout en renouvelant ses vœux, Djezzy tient à réaffirmer, en tant qu’Entreprise Publique Economique, son engagement à contribuer à l’émergence de l’économie numérique à travers la mise en place d’un écosystème digitale et le soutien apporté aux jeunes porteurs de projets innovants.