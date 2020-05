Le SADEG invite sa clientèle régler les factures par E-paiement

La SADEG précise, dans un communiqué, avoir pris les mesures indispensables pour le respect du calendrier de facturation périodique en vue d’éviter un cumul de consommations et garantir aux clients la possibilité de bénéficier des différents niveaux de tarification. A cet effet, les factures seront établies systématiquement en fonction de la moyenne de consommations de chaque client, ajoute la même source. Les clients peuvent prendre connaissance du montant global de leurs dettes systématiques via le centre d’appel national (3303), au service de l’ensemble des clients à travers le territoire national pour répondre à leurs préoccupations quotidiennes, indique encore le communiqué. La SADEG rassure sa clientèle quant à la prise de toutes les mesures exceptionnelles, décrétées récemment dans le cadre de la prévention de la propagation de la pandémie de Coronavirus, pour préserver la santé aussi bien de ses agents que de ses clients. Elle rappelle, à cette occasion, son engagement à veiller à la qualité et à la pérennité de la distribution de l’énergie au profit de ses clients à travers le territoire national, outre la suspension des relevés de compteurs et la distribution des factures afin de limiter les déplacements de ses agents, par souci de préserver la sécurité de tous, pendant toute la période du confinement. Source: APS

La Société algérienne de distribution de l'électricité et de gaz (SADEG) a invité, mercredi, les clients à consulter leurs factures d’électricité et de gaz sur son site www.sadeg.dz, via lequel il est possible de régler les factures par paiement électronique (e-paiement).