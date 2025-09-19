Djezzy lance la 4ᵉ édition de sa campagne solidaire pour la rentrée scolaire

Engagée dans une démarche citoyenne de long terme, Djezzy a lancé, ce jeudi 18 septembre, la quatrième édition de sa campagne nationale de distribution de packs scolaires au profit des enfants issus de familles défavorisées. L’initiative couvre les 58 wilayas du pays, avec une attention particulière portée aux zones reculées.

La cérémonie de lancement s’est déroulée à la Place du 1er Mai de Ghardaïa, en partenariat avec les Scouts Musulmans Algériens (SMA). Elle a été présidée par le Mouhafedh des SMA de Ghardaïa, le Commandant Kouzi Hadj Yakoub, aux côtés de M. Saber Brihmouche, Directeur de la Business Unit Sud de Djezzy.

Le choix de Ghardaïa n’est pas anodin : il reflète la volonté de Djezzy de se rapprocher de ses clients, notamment dans les régions de l’intérieur du pays. À l’avenir, chaque lancement de campagne se tiendra dans une wilaya différente, en réponse directe aux attentes exprimées par les citoyens. Une manière pour Djezzy de réaffirmer son statut d’opérateur de tous les Algériens, où qu’ils soient.

L’opération repose également sur la participation active des clients via l’application Djezzy App. En marchant, les utilisateurs accumulaient des gigas qu’ils pouvaient transformer symboliquement en dons. Ce mécanisme innovant a permis d’impliquer directement les citoyens dans une démarche solidaire collective, aux côtés de l’entreprise et des Scouts Musulmans Algériens.

À travers cette nouvelle édition, Djezzy confirme son engagement en faveur de l’éducation et de la solidarité nationale, en œuvrant à offrir à chaque enfant les conditions d’une rentrée scolaire digne et équitable.