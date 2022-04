Djezzy et VEON : Matthieu Galvani et Kaan Terzioğlu lancent la nouvelle Djezzy App

Matthieu Galvani, PDG de Djezzy a lancé ce jeudi soir à Alger la nouvelle Djezzy App en présence de Kaan Terzioğlu, PDG du groupe VEON.

La nouvelle Djezzy App promet plusieurs nouveautés au-delà du e-paiement, du gaming et bien d’autres services. Avec la Djezzy App, c’est un voyage dans le monde digital qui invite à une belle expérience client et qui apporte plus de services et de confort aux consommateurs algériens dont la demande en termes de connectivité et d’offres internet augmente de jour en jour.

Des surprises et des cadeaux sont prévus avec la nouvelle Djezzy App. Alors qu’attendez-vous pour la découvrir et naviguer dans le monde digital !?