Ooredoo collecte les bouchons pour venir en aide aux enfants malades

Fidèle à son statut d’entreprise socialement responsable, Ooredoo a lancé ce jeudi 07 avril 2022 une large campagne de solidarité pour la collecte de bouchons des bouteilles en plastique pour soutenir « Les enfants de la lune ».

Lancée en collaboration avec l’association le Bonheur sous le slogan « Ensemble, récoltons les sourires », le coup d’envoi de cette opération a été donné au niveau de l’esplanade Riadh El Feth (OREF) en présence du Directeur des Affaires Corporatives de Ooredoo, M. Ramdane Djezairi, , la Présidente de l’association « Le Bonheur », Mme Sihem Bendebka, du fondateur du Groupe « Collecteurs du Bonheur », M. Mounir Boudissa, des représentants des ministères de l’Environnement, de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme, de la Culture et des Arts ainsi que des partenaires.

En effet, cette opération consiste en l’installation de cabines de récupération de bouchons en plastique dans les différents espaces dont l’Office Riadh El Feth, le Centre Commercial Garden City, la Promenade des Sablettes, la Forêt de Ben Aknoun ainsi qu’au niveau des sièges de Ooredoo dans les régions Centre, Est et Ouest.

Une fois la cabine remplie, les bouchons en plastique sont récupérés par le Groupe « Collecteurs de Bonheur », qui les vend à des entreprises spécialisées dans le recyclage puis récolte des fonds qui sont reversés au profit de l’association « Le Bonheur » qui parraine les « enfants de la lune », afin de les aider à retrouver, un tant soit peu, le sourire.

A noter que ces cabines de récupération de bouchons en plastique fonctionnent à l’énergie solaire grâce à des panneaux photovoltaïques incorporés, et sont équipées d’un détecteur de mouvements relié à système d’éclairage.

Par ailleurs, la même opération a été lancée au niveau du siège central de Ooredoo à Ouled Fayet et ce, en présence de quelques cadres managériaux de l’entreprise ainsi que des employés qui ont apprécié ce genre d’initiatives et qui ont entamé directement l’opération de la mise des bouchons à l’intérieur de la cabine installée à cet effet.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Bassam Yousef Al Ibrahim a déclaré : « En tant qu’entreprise socialement responsable, Ooredoo est consciente de son rôle au sein de la société Algérienne quant à l’importance de la préservation et la protection de l’environnement et de sa responsabilité d’apporter son support pour aider les enfants malades. À travers l’installation de ces cabines, Ooredoo entend contribuer à rendre le sourire aux enfants de la lune et confirmer une fois de plus son engagement aux côtés de la société algérienne en lançant des actions porteuses de valeurs humaines, environnementales, sociétales et technologiques. Je tiens à réitérer la volonté de Ooredoo à renouveler ce genre d’actions visant à contribuer dans la protection de l’environnement et raviver l’espoir chez les enfants malades. »

Pour rappel, XERODERMA PIGMENTOSUM est une maladie héréditaire d’origine génétique très rare. Elle se caractérise par une sensibilité excessive de la peau aux rayons ultraviolets (UV), des troubles oculaires et un risque fortement accru de développer un cancer de la peau ou des yeux.

« LE BONHEUR », est une association de jeunes bénévoles qui ont pour objectifs communs d’agir dans la société afin d’apporter un changement positif. Elle est versée notamment dans les actions destinées aux enfants malades et en difficulté. L’Association consacre ses activités à l’aide, l’accompagnement médical et aux divertissements de ces enfants atteints de XERODERMA PIGMENTOSUM, afin de surmonter leurs difficultés journalières et ne pas se sentir seuls face à leur maladie.

A travers cette opération citoyenne, Ooredoo réitère son implication dans les actions caritatives, humanitaires, de solidarité et son engagement dans les initiatives visant à la sauvegarde de l’environnement.