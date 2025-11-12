Djezzy et l’APS concluent un partenariat stratégique pour la valorisation du contenu informatif algérien

Djezzy, leader des solutions technologiques en Algérie, et l’Agence Presse Service (APS), l’agence nationale d’information, ont signé une convention de partenariat stratégique visant à renforcer la coopération dans le domaine de l’information et de la communication numérique.

La cérémonie de signature s’est tenue au siège de Djezzy à Dar El Beida (Alger), en présence du Directeur général de Djezzy, M. Boumediene Senouci, et du Directeur général de l’APS, M. Samir Gaid.

Ce partenariat s’inscrit dans une vision commune visant à valoriser le contenu informatif national et à accompagner la transformation numérique du secteur des médias.

À travers cette collaboration, Djezzy réaffirme son engagement en faveur de la modernisation du paysage médiatique algérien et de l’amélioration de la qualité des services d’information, tout en soutenant la diffusion d’un contenu local fiable et accessible.