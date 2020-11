Djezzy : 50% de réduction sur la deuxième souscription journalière de Hayla Bezzef

Djezzy lance une nouvelle promotion sur les forfaits journaliers de son offre HAYLA BEZZEF, sous forme d’une remise de 50% sur la deuxième souscription journalière.

Afin de se rapprocher encore plus de ses clients, Djezzy lance une promotion sur les forfaits journaliers de son offre phare, HAYLA BEZZEF. Ses abonnés présents et futurs auront une remise de 50% sur la deuxième souscription aux offres HAYLA BEZZEF 100 et 150.

De ce fait, en souscrivant une seconde fois à l’offre 100, les clients bénéficient d’une remise immédiate de 50 DA et peuvent donc profiter pour ce prix des mêmes avantages que la première fois, soit, 150 DA de crédit supplémentaire, 500 Mo d’internet et des appels et SMS illimités vers Djezzy.

La promotion est accessible en boutique, sur l’application Djezzy ou en composant le *720#.

Depuis le début de la pandémie, Djezzy continue d’innover pour répondre aux attentes de ses clients en termes de consommation Voix et Data en les accompagnant dans leur quotidien pendant cette période particulière que traverse le pays.