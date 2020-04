Coronavirus : des malwares COVID-19 s’attaquent à vos données

En cette période de pandémie de coronavirus, des cybercriminels ont mis au point différents malwares avec des noms se reliant au COVID-19. Ces malwares extrêmement agressifs peuvent voler vos données ou effacer l’intégralité de votre disque dur.

Décidément les hackers ne sont pas impactés par la crise sanitaire qui touche pratiquement le monde entier, pire encore ils en profitent pour lancer des malwares portant des noms se reliant au virus comme : Coronavirus.exe, CoronaVirusransomware ou Covid-19.exe pour s’attaquer aux données des utilisateurs ou leur disque dur.

Il est donc fortement déconseillé d’installer quoi que ce soit aux origines douteuses durant cette période. Dans le détail, c’est les malwares Coronavirus.exe et Covid-19.exe qui effacent toutes les données présentes sur le disque dur via un fichier déclenchant la commande erase /q /s *.*. Ces malwares s’attaquent seulement aux données enregistrées sur le disque C.

D’autres malwares ont également découverts récemment, qui s’attaquent au PC en bloquant l’accès pour un moment et une fenêtre impossible à fermer s’affiche. Au prochain redémarrage le PC sera dès lors inutilisable. CoronaVirusransomware quant à lui fait les mêmes dégâts mais profite en plus de chiffrer les données de l’utilisateur. Il est donc fortement conseillé d’installer un antivirus dès que possible ou laisser au minimum celui de Windows 10 activé.