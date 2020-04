OnePlus lance sa nouvelle gamme haut de gamme le 14 avril

Tous les lancements prévus lors du MWC 2020 ont été reportés. On s’intéresse cette fois-ci à One Plus qui devrait présenter sa nouvelle gamme le 14 avril lors d'un événement retransmis en ligne, annonce un communiqué de la marque.

Même si l’équipementier a voulu garder secret ses annonces, quelques indiscrétions nous dévoilent que c’est de la gamme OnePlus 8 qu’il s’agit. Ce sont donc des smartphones haut de gamme au nombre de trois : les OnePlus 8, OnePlus 8 Pro et OnePlus 8 Lite. Le site ‘’WinFuture’’ a réussi à publier des images des futurs terminaux. On y découvrait les nouveaux coloris « Interstellar Glow », « Glacial Green » et « Onyx Black ».

Côté fiche technique, le OnePlus 8 devrait adopter une dalle mesurant 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, tandis que la version 8 Pro bénéficierait d’une dalle 6,78 pouces en 120 Hz. Pour ces détails, il ne s’agit pas de rumeurs puisque la marque avait déjà confirmé cette information il y a plusieurs semaines !