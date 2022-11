Cevital s’associe avec un groupe brésilien pour produire des moteurs électriques en Algérie

Le groupe industriel algérien Cevital vient de signer un partenariat avec le groupe brésilien WEG, pour la production de moteurs électriques pour machines à laver dans une usine installée dans la Wilaya de Sétif dans l’Est Algérien.

Le ministre algérien de l’industrie Ahmed Zeghdar a inauguré ce mardi 29 novembre 2022, une nouvelle usine de production de moteurs pour machines à laver à Sétif fruit de la collaboration entre le groupe algérien Cevital et le groupe brésilien WEG.

Le cout total de l’investissement est de 10 millions de dollars et aboutira à la création de 100 emplois directs comme l’a indiqué le ministère de l’industrie sur sa page Facebook. Cette usine devrait produire entre 1 et 1,2 million de moteurs par an, destinés au marché local mais aussi à l’exportation visant les pays de l’Afrique du Nord et de pays voisins dans un premier temps.

Avec la production de ces moteurs, le taux d’intégration de l’industrie nationale de l’électroménager atteindra les 80 % au lieu des 60 actuellement. Les efforts de l’État, a ajouté le ministre, ont permis l’émergence de plusieurs pôles de cette industrie, notamment à Sétif, Bordj Bou Arreridj et Sidi Bel Abbès.