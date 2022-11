Bomare Company participe au Salon International pour l’industrie en Algérie

Bomare Company annonce sa participation au Salon International pour l’Industrie (SINAA), un événement qui rassemble des fournisseurs d’équipements et services pour la productivité des usines des 4 coins du pays. C’est sans aucun doute le rendez-vous incontournable du secteur industriel

Le salon SINAA aura lieu du 29 novembre au 1er décembre 2022 au pavillon central de la SAFEX d’Alger, qui réunira les professionnels et les spécialistes du secteur industriel, et cela, pendant 3 jours. Cette année Bomare Company participe au salon en exposant ses différents services et produits sur le stand E20A Pavillon central ; Téléviseurs, DID, Tableaux interactifs, Caméras de surveillance, Murs d’images, Cartes électroniques, Barrettes de LED…

L’évènement regroupera plus de 100 exposants et 8000 visiteurs de 5 différents pays.