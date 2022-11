Huawei pourrait lancer une montre connectée pouvant stocker des écouteurs

Le géant fabricant chinois Huawei, semble avoir laissé fuiter un concept inédit. Sur une photo volée et publiée sur la toile, on découvre une montre connectée de la marque dont le cadran semble pouvoir s’ouvrir et loger des écouteurs dedans.

Huawei connu pour ses innovations de design particuliers, semble travailler sur un inédit design qui sera une révolution dans le monde des montres connectées. En effet, sur une image dévoilée par Huawei Central, on découvre une montre connectée avec un design particulier.

Baptisée apparemment Huawei watch Buds, cette dernière serait capable de stocker des écouteurs sous son cadran. Ce en tout cas ce que semble indiquer sa boite, qui affiche une photo de la smartwatch le cadran relevé pour y dévoiler des écouteurs sans fil.

Pour le reste, peu de détails sont connus, mais on imagine bien que la montre pourrait recharger les écouteurs. Affaire à suivre.