Brandt : inauguration de deux nouveaux showrooms à Alger

Brandt Algérie, leader de l’électroménager annonce l'ouverture de deux nouvelles boutiques à Alger. Ces deux vitrines lui permettront d’améliorer sa couverture de distribution dans la capitale.

Les deux nouveaux Brandt stores, sont respectivement situés à El Biar : Boulevard Fidel et Saint Raphael ex-n°61, actuel boulevard Bourabia, et Texraine : 42 Rue Mustapha Megnouche Birkhadem, où une large gamme de produits Brandt : réfrigérateurs, lave linges, climatiseurs, téléviseurs, cuisson et petit électroménager seront exposés.

Ces nouvelles adresses, permettront aussi à la marque de se rapprocher davantage de ses consommateurs résidents dans l’Algérois.

Pour rappel, Brandt Algérie a mis en place un numéro de service client (3314), opérationnel du dimanche au jeudi de 9h à 17h et le samedi de 9h30 à 16h30. Il permettra de joindre une équipe de professionnels, via un centre d’appel et d’orientation qui répondra à toutes les demandes des particuliers et des professionnels concernant l’entreprise, ses produits, son réseau de distribution, son service après-vente …etc.

La grande enseigne de l’électroménager se veut un accompagnateur innovant du consommateur algérien en mettant à sa disposition des produits de qualité aux normes internationales.