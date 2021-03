BaridiMob : l’application postale qui vous évite les déplacements !

Lancée il y a quelques mois, mobilealgerie.com revient sur cette application mobile qui pourrait vous rendre service… Il s’agit de ‘’BaridiMob’’.

C’est une application mobile qui met à votre disposition un panel de services monétiques et financiers postaux d’Algérie Poste. Elle contribue à optimiser votre temps, gérer votre compte CCP et vos opérations en libre-service, de n’importe où et à n’importe quel moment.



BaridiMob propose plusieurs services comme consulter en temps réel le solde de vos comptes courants CCP, consulter le relevé de vos 10 dernières transactions effectuées via la carte monétique d’Algérie Poste (Mini relevé), demander une mise en opposition ou une mainlevée de votre carte monétique (Blocage/Déblocage), ou encore effectuer des virements de votre compte CCP vers d’autres comptes CCP (porteurs de la carte Edahabia). Grâce à cette appli vous pouvez également géo-localiser le parc des Guichets Automatiques de Billets (GAB) d’Algérie Poste et géo localiser les établissements postaux.

Prochainement l’application BaridiMob vous permettra d’effectuer des recharges de téléphonie mobile et payer vos factures via votre compte CCP.