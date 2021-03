Samsung : Les Galaxy S21 au désert !

Samsung Algérie qui a lancé au début de cette année les Galaxy S21 et S21+ fait la promotion de ses nouveaux fleurons. La marque sud-coréenne a ainsi organisé une évasion au Sud du pays au profit des influenceurs Web qui ont pris avec l’appareil photo des Galaxy S21 de beaux clichés de notre beau Sahara.

Conçu pour la façon dont nous vivons aujourd’hui, le Galaxy s21 regorge d’innovations de pointe pour que vous puissiez profiter au maximum de chaque instant. La nouvelle série phare présente un design emblématique et révolutionnaire, un appareil photo épique de qualité professionnelle pour les utilisateurs de tous niveaux et le processeur le plus avancé jamais conçu pour un appareil Galaxy. Le Galaxy s21 est disponible dans une variété de modèles, afin que vous puissiez trouver le complément parfait pour votre style et vos besoins personnels. Pour les utilisateurs qui exigent une expérience mobile phare, avec les innovations d’appareils photo de qualité professionnelle et les performances haut de gamme, à différents niveaux de prix, le Galaxy s21 et le Galaxy s21 + offrent dans toutes les catégories – et plus encore.

Avec un nouveau style audacieux, le Galaxy s21 est crée pour vous exprimez. Il à été conçu pour ceux qui recherchent un design léger et un écran compact de 6,2 pouces1. Le Galaxy s21+ arbore un écran étende de 6,7 pouces et une batterie plus grande, parfait pour les amateurs les jeux ou de « binge-watchers » – visionnage boulimique.