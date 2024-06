Algérie Télécom organise une opération nationale de nettoyage des plages

Dans le cadre de son engagement environnemental et sociétal, Algérie Télécom a organisé le vendredi et samedi, 21 et 22 juin 2024 une vaste opération de nettoyage des plages dans dix )10) wilayas côtières du pays et ce à l’occasion du début de la saison estivale.

Les employés d’Algérie Télécom, accompagnés de leurs familles, ont participé activement à cette belle initiative au niveau de Tizi-Ouzou, El Tarf, Ain Témouchent, Annaba, Jijel, Bejaia, Alger, Tipaza, Chlef et Oran.

L’objectif principal de cette opération est de sensibiliser le grand public à la protection de l’environnement, de développer une culture du bénévolat parmi les travailleurs d’Algérie Télécom et de souligner l’importance de préserver notre littoral et les richesses naturelles de l’Algérie.

En organisant cette opération de nettoyage, Algérie Télécom renforce son engagement en faveur de la protection de l’environnement et du développement durable.