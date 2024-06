Ooredoo organise une opération de nettoyage de la plage Melbou à Bejaia

Poursuivant son engagement continu en faveur de la préservation de l'environnement et de la promotion du développement durable, Ooredoo a organisé le samedi 22 juin 2024, une opération de nettoyage de la plage Melbou dans la wilaya de Béjaia.

Organisée sous le parrainage de la Ministre de l’Environnement et des Energies Renouvelables, Mme Fazia Dahleb, et en partenariat avec l’Association Nationale du Volontariat sous le slogan « Bladna Dima Ndhifa » (Gardons notre environnement propre), cette opération environnementale qui coïncide avec le début de la saison estivale, vise à sensibiliser les estivants et la population locale à la préservation de l’environnement côtier, à la propreté des plages et du littoral algérien et de réduire les causes de la pollution.

Cette action de nettoyage, était marquée notamment, par la présence du chef de Daira de Souk El Ténine, le P/APC de Melbou et le directeur de l’environnement de la wilaya de Bejaia, ainsi que la participation active des bénévoles de Ooredoo et de l’Association Nationale du Volontariat.

A cette occasion, le Directeur général de Ooredoo, M. Roni Tohme a déclaré : « Nous sommes fiers de renouveler une fois de plus notre engagement envers la protection de l’environnement qui constitue l’un des fondements de notre stratégie de Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. A travers cette opération de nettoyage de l’une des plus belles plages et des plus fréquentées de Béjaia nous visons à sensibiliser et donner l’exemple quant à la préservation de notre environnement côtier et inciter les estivants à s’impliquer davantage dans la protection de notre écosystème marin. Je tiens à remercier notre partenaire l’ANV pour son engagement à nos côtés lors de cette opération, ainsi qu’à tous les bénévoles qui se sont mobilisés pour la préservation de littoral algérien. »

Pour sa part, le Président de l’Association Nationale du Volontariat, M. Ahmed Malha a déclaré : « Je tiens à remercier notre partenaire Ooredoo pour son soutien et son implication inestimable dans la concrétisation de cette action environnementale. Cette opération de nettoyage de la plage de Béjaia revêt une importance capitale quant à la préservation de notre environnement côtier est un pas significatif vers un avenir plus propre et plus durable. Je voudrais exprimer ma gratitude à tous ceux qui ont contribué au succès de cette opération de nettoyage. Ensemble, nous avons démontré la force du volontariat et de la collaboration dans la réalisation de changements positifs dans notre société. »

Pour rappel, Ooredoo et l’ANV ont organisé ces dernières années, des opérations de nettoyage de plusieurs plages notamment celle de Zemmouri El Bahri dans la wilaya de Boumerdes en 2023 et celle des Sablettes dans la wilaya de Mostaganem en 2022, ainsi que des opérations de nettoyage des forêts, notamment à El Medad dans la commune de Theniet El Had dans la wilaya de Tissemsilt, la forêt de Tamesguida dans la wilaya Ain Defla et la forêt de Bainem à Alger.

A travers cette initiative écologique, Ooredoo réaffirme sa position d’entreprise citoyenne impliquée dans la préservation de l’écosystème écologique national.