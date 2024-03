Algérie Télécom lance des offres promotionnelles ainsi qu’une caravane de solidarité à l’occasion du mois de Ramadan

A l’occasion du mois sacré de ramadan, Algérie Télécom a dévoilé plusieurs offres promotionnelles, ainsi qu’un plan de caravane de solidarité « Idoom El Kheir » en faveur de familles dans le besoin à travers plusieurs wilayas du pays.

Dans sa stratégie d’être toujours proche de ses clients, Algérie Télécom a dévoilé ce dimanche, de nouvelles offres promotionnelles, « étudiées » consistant à faire profiter ses clients, de jours de connexion internet gratuits, pour chaque augmentation de débit, et a également lancé une caravane de solidarité « Idoom El Kheir » en ce mois sacré de ramadan.

Ainsi dans le détail, pour chaque augmentation de débit effectuée durant la première semaine du mois de ramadan, le client bénéficiera de la gratuité de tout le mois, une gratuité qui sera de 23 jours, si elle est effectuée la deuxième semaine, 16 jours si l’augmentation est effectuée la troisième semaine et enfin de 10 jours si elle est effectuée la dernière semaine.

Cette offre, est destinée aux clients particuliers d’IDOOM ADSL, VDSL et Fibre, comme l’a indiqué le directeur marketing et innovation d’Algérie Télécom, Redha Guessas, lors d’une conférence de presse organisée au siège de l’entreprise. Une seconde offre « spécial Ramadhan » est également de la partie et consiste à offrir 1000 Go d’internet en rechargeant 1500 DA, avec un volume cumulable en cas d’autres rechargements durant la validité de l’offre.

Profitant de cette conférence de presse, Algérie Télécom a également, lancé à travers son centre des œuvres sociales, une caravane de solidarité, « Idoom El Kheir » qui arpentera les wilayas du pays pour soutenir des familles dans le besoin en denrées alimentaires, ainsi que les restaurants « Errahma ».

Une caravane, dont Algérie Télécom souhaite « affirmer son engagement citoyen », souligne son chef de la division commerciale et marketing, Amir Benidir.