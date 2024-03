Promotion Ramadhan 2024 : Doublez votre forfait Internet avec l’appli « My Ooredoo »

À l'occasion du mois sacré de Ramadhan, Ooredoo Algérie lance une promotion exclusive offrant à ses clients la possibilité de maximiser leur utilisation d'Internet via l'application My Ooredoo.

Cette offre promotionnelle vise à répondre aux besoins croissants en connectivité de la clientèle. Grâce à cette initiative attrayante, les utilisateurs de l’application My Ooredoo auront désormais accès à un volume de données Internet doublé tout au long du mois de Ramadhan.

Pour profiter de cette promotion, les clients doivent simplement télécharger l’application My Ooredoo, disponible sur le Play Store, Huawei App Gallery et Apple App Store, dans les trois langues (arabe, français et anglais). Ils pourront ensuite choisir parmi une gamme de forfaits journaliers, hebdomadaires et mensuels, et bénéficier du doublement du volume de données Internet, sans affecter la durée de validité de leur forfait.

Avec cette offre, Ooredoo Algérie continue d’améliorer l’expérience numérique de ses clients en leur offrant une solution répondant parfaitement à leurs besoins en matière d’Internet pendant le mois sacré de Ramadhan.

Il est à noter que cette promotion est valable du premier au dernier jour du mois de Ramadhan de l’année 2024.