Promotion Ramadhan 2024 : Djezzy présente « Internet X2 »

En cette période sacrée du Ramadhan, Djezzy dévoile sa nouvelle promotion baptisée « Internet X2 », à destination tant des clients particuliers que des entreprises.

Le Ramadhan est synonyme de partage et de générosité, et chez Djezzy, il est primordial de saisir cette opportunité pour permettre à ses clients de profiter pleinement d’internet.C’est dans cet esprit que Djezzy lance « Internet X2 », une promotion exceptionnelle offrant un double volume Internet aux clients actuels et futurs via l’application DjezzyApp. Tout au long du mois sacré, ils pourront ainsi rester connectés,partager des moments précieux et profiter au maximum de l’internet mobile.

La promotion concerne les forfaits hebdomadaires qui offrent 10 Go au lieu de 5Go pour 300 DA et 4 Go au lieu de 2Go pour 150 DA.

Tous les profils journaliers sont également concernés par cette promotion pour offrir 2 Go au lieu de 1Go pour 100 DA, 600 Mo au lieu de 300 Mo pour 50 DA et 300 Mo au lieu de 150 Mo pour 30 DA.

De plus, la promotion « Internet X2 » s’applique également à la deuxième souscription proposée à moitié prix.

Et ce n’est pas tout ! En prime, tout achat effectué via l’application Djezzy App sera récompensé par un bonus supplémentaire de +500 Mo pour les forfaits hebdomadaires et +100 Mo pour les forfaits journaliers.

Pour profiter de cette offre exclusive, il vous suffit de souscrire dès maintenant via l’application Djezzy App et de doubler votre bonheur en restant doublement connecté tout au long de ce mois sacré du Ramadhan.