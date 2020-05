Algérie Télécom : Des bonus pour les rechargements à distance pour les abonnés de la wilaya de Blida

Faisant suite à l’assouplissement des mesures de confinement décidé par le gouvernement pour la willaya de Blida, et afin d’éviter les déplacements aux clients au niveau des agences commerciale, Algérie Télécom informe son aimable clientèle que pour tout rechargement internet à distance, des bonus leurs seront offerts.

Ces bonus, qui peuvent atteindre jusqu’à 6 jours de connexion supplémentaires pour les clients Idoom ADSL et Idoom fibre, sont valables :



* En utilisant le paiement électronique via carte EDAHABIA ou CIB à partir de l’espace client https://ec.at.dz et l’application mobile.

* Ou en utilisant les cartes de recharge en appelant le 1500 à partir d’un ligne fixe ou mobile

De plus, les clients Idoom ADSL et Idoom Fibre, pourront à tout moment activer une avance de 96 heures de connexion (soit 04 jours) au lieu de 36h via le service Idoomly. Rappelons que ce service est disponible en appelant le numéro 1500 et choisir l’option recharge secours dans la rubrique Idoom ADSL

Par ailleurs, les clients Idoom 4G LTE bénéficieront d’un accès illimité à internet avec un débit réduit en cas d’épuisement leurs volumes internet.

Algérie Télécom rassure l’ensemble des clients de la région de Blida de la disponibilité des cartes de recharges au niveau des points de ventes habituels, et de la réouverture de toutes ses agences commerciales assurant ainsi le service du samedi au jeudi de 08h00 à 13h00. .